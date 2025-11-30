Airbus A320 fermi | per anni abbiamo viaggiato su aerei poco sicuri? La spiegazione dell'esperto

Il richiamo di circa 6000 modelli di aerei A320 della società Airbus per un urgente aggiornamento dei software ha rallentato il traffico aereo e sollevato alcune perplessità sull'effettiva sicurezza dei velivoli. Fanpage.it ne ha parlato con il comandante Stefano Bonci, direttore del Dipartimento Tecnico dell'ANPAC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Emergenza Airbus, fermati 6000 aerei nel mondo: “Le radiazioni solari impattano sui comandi di volo” - Il produttore e l’Agenzia europea per la sicurezza impongono aggiornamenti software e sostituzioni hardware su velivoli della famiglia A320. Come scrive repubblica.it

Che aerei sono gli Airbus A320 e perché sono così diffusi - Sono considerati fra i più sicuri in circolazione, ma la loro popolarità dipende anche dalla crisi della principale azienda concorrente, Boeing ... ilpost.it scrive

Airbus ferma 6mila aerei A320 per possibili danni da radiazioni solari/ Aggiornato anche quello del Papa - Airbus, cos'è successo: stop a 6mila aerei A320 per possibili danni da radiazioni solari ai computer di bordo, aggiornato anche quello di Papa Leone ... Si legge su ilsussidiario.net