Aids e Hiv ogni anno 15 nuove infezioni al Maggiore | è il secondo centro del Piemonte
Tra le 15 e le 20 nuove infezioni diagnosticate ogni anno. Sono questi i numeri di Aids e Hiv dell’ambulatorio prevenzione e cura dell’Hiv delle sindromi correlate afferente alla struttura di Malattie infettive dell’Aou Maggiore della Carità di Novara, diretta dal dottor Claudio Nebbiolo. Queste. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il 1° dicembre è la Giornata mondiale per la lotta all’AIDS, una ricorrenza che ci ricorda quanto sia importante impegnarsi ogni giorno nella prevenzione dell’HIV e delle malattie a trasmissione sessuale. In provincia di Reggio Emilia, nel 2025, il numero di nuo - facebook.com Vai su Facebook
Apple dona 5$ per ogni acquisto via Apple Pay fino al 7 dicembre, fino a un massimo di 3 milioni di dollari. I fondi vanno al Global Fund per programmi contro l’HIV/AIDS. ? #WorldAIDSDay #GlobalFund #HIVAIDS Vai su X
Hiv in Lombardia, 449 nuovi casi in un anno: «Ma il 60 per cento è stato scoperto tardi» - «Con i farmaci chi è sieropositivo può condurre una vita normale. Secondo msn.com
Dieci nuovi casi di Aids “Prevenzione fondamentale, e non c’è solo il preservativo” - Il 1 dicembre, come ogni anno, il mondo si ferma per ricordare che l’Aids esiste ancora e che la prevenzione resta la nostra arma più potente. Si legge su piacenzasera.it
In occasione della giornata mondiale contro l'Aids il punto sulle iniziative in Emilia-Romagna - Nel 2024 in provincia di Ravenna 19 nuove diagnosi di Hiv (4,9 ogni centomila abitanti, 4,4 la media regionale con 197 casi) ... Da ravennaedintorni.it