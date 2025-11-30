Roma, 30 nov. (Adnkronos) - ''L'Arma dei Carabinieri continua a distinguersi per dedizione, presenza costante e spirito di servizio. Una missione che si rinnova ogni giorno nel silenzioso lavoro di migliaia di donne e uomini impegnati a garantire sicurezza, legalità, assistenza e vicinanza ai cittadini in ogni angolo del Paese''. Lo ha detto il comandante generale dell'Arma, Salvatore Luongo parlando dell'arrivo della nuova Maserati Mcp Pura, esposta ieri e oggi a piazza San Lorenzo in Lucina, davanti al comando provinciale dei carabinieri di Roma. L'auto, offerta in comodato d'uso all'Arma per il trasporto urgente di organi e materiale sanitario salvavita, è un mezzo d'eccellenza, simbolo dell'incontro tra tecnologia italiana, innovazione, efficienza e impegno istituzionale al servizio della collettività. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ai Carabinieri nuova Maserati per trasporti sanitari urgenti, Luongo: ''Sempre pronti a intervenire''