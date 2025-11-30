Agricoltura resiliente Tante le sfide in campo

L’agricoltura romagnola si conferma un settore "resiliente" ma alle prese con sfide sempre più numerose: climatiche, fitosanitarie, ambientali, geopolitiche, di mercato e demografiche. È quanto emerge dall’ Annata agraria 2025 di Cia Romagna, che evidenzia come i temi più critici siano il calo delle rese produttive e la questione generazionale. Nel dettaglio la provincia di Ravenna mantiene filiere strategiche, ma le imprese sono in calo e le produzioni in sofferenza. "La ’vulnerabilità’ del settore – evidenzia la nota – non può essere gestita solo in emergenza o tramite indennizzi; per questo Cia Romagna sollecita politiche mirate e interventi rapidi per salvaguardare la tenuta delle aziende agricole e dell’intero territorio; una pianificazione strategica condivisa e una nuova alleanza tra istituzioni, cittadini e agricoltori, per garantire cibo, qualità, tutela ambientale e continuità produttiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura "resiliente". Tante le sfide in campo

