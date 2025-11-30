Agricoltura in Umbria il 2026 ricco di fondi | 30 bando per 130milioni Le priorità da sostenere
Il 2026, per gli agricoltori-allevatori storici e per coloro che vorranno intraprendere questa attività, sarà l'anno dei maggiori finanziamenti da parte della Regione tramite il fondo per lo Sviluppo rurale dell'Umbria. Questo dopo un 2025 - alla presenza dell'assessore regionale Meloni - in cui. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
