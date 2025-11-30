Aggressione nella notte tre italiani feriti in Cisgiordania | blitz dei coloni
Il silenzio della notte si è spezzato all’improvviso. Un gruppo di attivisti internazionali stava riposando in una piccola abitazione utilizzata come base per le loro attività di supporto alla comunità locale. Poi, il rumore secco di porte sfondate, urla concitate, il buio rischiarato solo dalle torce e dalla violenza improvvisa di un’incursione. Una manciata di minuti sufficienti a trasformare un luogo di accoglienza in un teatro di paura. Quando è tornata la calma, sul pavimento c’erano i segni dell’assalto: oggetti rovesciati, sangue, vetri infranti. E quattro persone ferite, incapaci di comprendere fino in fondo cosa fosse appena accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
