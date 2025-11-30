Aggredite di notte dalla giovane che hanno soccorso in ambulanza | vittime due operatrice della Croce Rossa

Hanno soccorso una giovane in ambulanza, ma, quando il mezzo si è fermato, questa ha aggredito le due soccorritrici. È accaduto nella notte fra sabato 29 e domenica 30 novembre, intorno alle 2, a due operatrici del comitato di Teramo della Croce rossa italiana, impegnate in un servizio di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Aggredite di notte dalla giovane che hanno soccorso in ambulanza: vittime due operatrice della Croce Rossa - L'episodio nella notte a Teramo: l'equipaggio ha soccorso una 25enne evidente stato di alterazione psicofisica, ma appena il mezzo si è fermato, la giovane donna ha aggredito le due soccorritrici ... Si legge su chietitoday.it

Due operatrici della Croce Rossa aggredite di notte da una ragazza all'arrivo in ospedale, è l'ennesimo episodio - Ennesimo episodio di violenza, questa volta in Abruzzo, nei confronti degli operatori sanitari. Lo riporta ilpescara.it

