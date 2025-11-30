Affrontano la parete innevata del Sass Rigais in scarpe da ginnastica

Trentotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabilmente, quando i soccorritori si sono trovati davanti gli escursionisti che hanno chiesto il loro aiuto, non avranno voluto credere ai loro occhi. Cinque giovani stranieri che si erano avventurati a piedi sulla parete nord del Sass Rigais con indosso delle comunissime scarpe da ginnastica. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Affrontano Parete Innevata Sass