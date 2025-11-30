Affari Tuoi Riccarda tradita dalla nonna | una beffa brutale
Ancora qui, tra pacchi e Dottore. Ancora qui, nello studio di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il gioco della sorte e delle decisioni, la puntata in questione è quella di sabato 29 novembre. E a catturare l’attenzione del pubblico è stata Riccarda Voltolini, concorrente di Pergine Valsugana in rappresentanza del Trentino Alto Adige. E la concorrente si è presentata in studio vestita con l’abito del suo matrimonio, un dettaglio che ha immediatamente attirato la simpatia dei telespettatori. Al suo fianco, per l’intera partita, la sorella Valentina. Le due hanno scelto il pacco numero 10, affidandosi all’intuizione del momento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo affari tuoi si parte! @THEVOICE_ITALY @RaiUno Vai su X
Affari Tuoi, chi è il concorrente toscano che ha vinto 200mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Riccarda ad Affari Tuoi con il suo abito da sposa: la sua partita e il tentativo del dottore di ingannarla - Riccarda Voltolini è la concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda sabato 29 novembre. Riporta fanpage.it
Affari Tuoi stasera, Riccarda del Trentino gioca con l’abito del matrimonio e… - Riccarda del Trentino Torna su Rai1 il game show Affari Tuoi, pronto a intrattenere i telespettatori del primo ... Come scrive msn.com
Affari Tuoi, lacrime e sfortuna: “traditi” dalla propria Regione - Una prima volta per Affari Tuoi, che ha sperimentato l’anteprima prolungata per tenere testa al meglio delle proprie possibilità al galoppante Gerry Scotti. Come scrive dilei.it