affari tuoi il dottore fallisce e stefano de martino parla del suo momento delicato

Sabato 29 novembre, Riccarda Voltolini ha trasformato Affari Tuoi in una storia di coraggio, strategia e generosità. Con l’abito da sposa e al fianco della sorella Valentina, ha sfidato la sorte, rifiutando offerte allettanti e scegliendo con il cuore, conquistando alla fine 50mila euro e la vittoria della serata. E Stefano De Martino ne ha approfittato per fare un po’ di chiarezza sulla sua vita privata. Affari Tuoi, Riccarda gioca con il suo abito da sposa. Riccarda Voltolini, originaria di Pergine Valsugana, in Trentino, si è presentata ad Affari Tuoi indossando il suo abito da sposa. Niente di voluminoso o troppo elaborato, ma un completo camicia, gilet lungo e pantalone, decisamente comodo e pratico. 🔗 Leggi su Dilei.it

