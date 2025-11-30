Adrenalina energia stile e precisione I segnatempo dal Dna sportivo

Quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Amelia Zacco Energia, adrenalina, competizione e sport. In una parola, cronografo. L’orologio nato per misurare i tempi si presta alle numerose variazioni sul tema delle Maison, il risultato è un’ampia scelta di modelli, ma soprattutto di stili, dove anche la versione più ’elegante’ non perde di vista il piglio sportivo che fa parte del Dna del tipo di orologio. Hublot addirittura veste il ’Big Bang Unico’ di vibrazioni invernali per restituire due nuove versioni del suo cronografo: il ’Big Bang Unico Winter Sapphire’ e il ’Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic’. In zaffiro o titanio e ceramica nei toni Icy white e Glacier blue, le nuove Winter Edition sono una fusione di innovazione e celebrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

adrenalina energia stile e precisione i segnatempo dal dna sportivo

© Quotidiano.net - Adrenalina energia, stile e precisione. I segnatempo dal Dna sportivo

Argomenti simili trattati di recente

Stop the clock. Adrenalina e precisione - Da oggi fino a domenica, dalle 17 alle 22, il tratto di via Carlo Alberto di fronte ad Amerigo Concept Store si ... Lo riporta ilgiorno.it

Se in bici cerchi adrenalina ed energia, questo posto fa per te - ] Livigno in estate si trasforma in un concentrato di energia pura per gli amanti delle 2 ruote. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Adrenalina Energia Stile Precisione