Metamorfosi,Trasformazione. Ci vogliono coraggio e giovinezza nell’infrangere una tradizione di più di 90 anni. Nel 1934 il racconto più noto della letteratura del secolo, Die Verwandlung di Kafka, viene tradotto in italiano da Rodolfo Paoli con La metamorfosi. Intrepidezza giovanile che non è mancata a Daria Biagi nel proporre una nuova traduzione della novella scritta nel 1912 da Franz Kafka per la raccolta da lei curata de I racconti (da poco edita da Einaudi), spezzando una continuazione traduttiva che si rifaceva al nobile esempio del traduttore francese Alexandre Vialatte, importante germanista e scrittore, che aveva scelto nei tre numeri del 1928 della prestigiosa Nouvelle Revue Française dell’editore Gallimard un registro sublime: La Métamorphose, appunto rifacendosi alle metamorfosi di Ovidio, che a sua volta per il suo capolavoro aveva optato per il celebre termine greco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Addio al titolo del racconto più famoso del '900. L'opera che spiega come una cultura è diventata letteratura