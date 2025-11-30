Addio a Sir Tom Stoppard gigante della drammaturgia

88 anni di rivoluzione teatrale si sono conclusi: Sir Tom Stoppard, il drammaturgo e sceneggiatore di origine ceca vincitore di un Oscar e di innumerevoli premi, è morto serenamente nella sua casa nel Dorset, ieri sera, circondato dalla famiglia, come confermato dall’agenzia United Agents. La notizia della scomparsa di Stoppard, una delle figure letterarie più significative del Novecento, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della cultura globale. La sua influenza si estende dal teatro d’avanguardia al cinema popolare, avendo saputo infondere in ogni sua opera una miscela unica di acume filosofico, humour sofisticato e una profonda umanità. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Addio a Sir Tom Stoppard, gigante della drammaturgia

