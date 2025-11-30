Addio a Padre Eligio | il frate amico di Gianni Rivera dai rotocalchi all’impegno per i tossicodipendenti

Quando giocava Gianni Rivera era sempre a San Siro, i Ray-Ban a nascondere lo sguardo e gli stivaletti dei Beatles ai piedi. Ma dietro l’aspetto anticonformista che a cavallo degli anni Sessanta e Settanta gli fece conquistare le copertine dei rotocalchi Padre Eligio, fratello di don Piero Gelmini, era un prete vero. Fondatore del primo ‘Telefono Amico’ e della prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti, Mondo X, il religioso è morto a 94 anni, sabato 29 novembre, dopo aver dedicato tutta la vita agli ultimi. Presbitero e francescano, il frate al secolo Angelo Gelmini ha dedicato la sua vita agli ultimi, agli scartati dalla società, ai giovani travolti dalla droga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio a Padre Eligio: il frate amico di Gianni Rivera, dai rotocalchi all’impegno per i tossicodipendenti

