Addio a Gian Paolo Perfetti Familiari e amici in lacrime | Vivrà nei nostri cuori

Famiglia, amici, colleghi, pazienti e tante altre persone accomunate dall’impronta lasciata da Gian Paolo Perfetti: decine di cittadini si sono riunite ieri per dare l’ultimo saluto allo stimato odontoiatra che ha intrecciato la vita con l’associazionismo e la cultura. Il professionista si è spento lo scorso giovedì, solamente una decina di giorni prima di compiere 73 anni. Ieri mattina il ritrovo alla camera mortuaria dell’Ospedale Vecchio. Poi, verso le 11, lo spostamento del corteo alla cattedrale di San Cassiano. A celebrare la messa è stato don Natale Tomba, attualmente parrocco di Casola Valsenio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gian Paolo Perfetti. Familiari e amici in lacrime: "Vivrà nei nostri cuori"

