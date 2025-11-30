Addio a 25 posti auto Nasce una pista ciclabile fra la stazione e via Carducci

Una pista ciclabile che collega la stazione ferroviaria alle porte del centro storico e una sola fila di parcheggi: sarà questo il nuovo volto di via Carducci. Si tratta di un intervento della Giunta Barattoni che farà parte della riorganizzazione degli accessi al centro storico e dei parcheggi. "Non c’è ancora un progetto definitivo – spiega l’assessore alla Mobilità Massimo Cameliani -, ma c’è una volontà chiara da parte del sindaco e della Giunta. L’idea è quella di realizzare la pista ciclabile sul lato adiacente ai portici, rimuovendo i parcheggi esistenti. Si tratta di 13 stalli in corrispondenza dei portici, a cui si aggiungono quelli davanti al liceo classico (in totale circa 25, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a 25 posti auto. Nasce una pista ciclabile fra la stazione e via Carducci

