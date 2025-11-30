Addetta alle pulizie dà del tu a una socia del Circolo Canottieri Roma | il club la licenzia lei lo trascina in tribunale
Al Circolo Canottieri Roma, uno dei club più esclusivi della Capitale, basta un pronome storto per scatenare conseguenze disciplinari. È successo a una donna che da quasi vent’anni si occupava di pulire spogliatoi, sistemare il bordo piscina e preparare eventi: secondo il presidente Paolo Vitale, le sarebbe scattata una contestazione formale per essersi rivolta a una socia con un «tu», anziché il rigidissimo «lei». Ma il pronome è solo l’inizio. Vitale contesta anche altri comportamenti: il lancio di un asciugamano alla socia incinta, la sottrazione di un lettino al marito di quest’ultima e altri episodi già oggetto di sanzioni minori. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
CERCHIAMO ADDETTA/O ALLE PULIZIE – 20 ORE La Cooperativa Sociale Agorà amplia la sua squadra! Cerchiamo una persona affidabile, precisa e con voglia di lavorare in un ambiente accogliente e attento alle persone. Cosa farai • Pulizie e sanificazi - facebook.com Vai su Facebook
Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale - È successo a una donna che da quasi vent’anni si occupava di pulire spogliatoi, sistemare il bordo piscina e preparare eventi per uno dei club più esclusivi della Capitale ... Secondo open.online