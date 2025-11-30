Adamant il supplementare è fatale | Pistoia vince per Ferrara ancora un finale amaro
E’ un supplementare amaro per l’Adamant a Pistoia, contro una Quarrata decisamente tosta che si porta a casa i due punti e aggancia i biancazzurri a quota 12 punti in classifica. Ferrara tocca anche il +7 nella ripresa ma non riesce a chiuderla, e l’overtime premia i padroni di casa (89-84). I. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
