Adamant il supplementare è fatale | Pistoia vince per Ferrara ancora un finale amaro

Ferraratoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ un supplementare amaro per l’Adamant a Pistoia, contro una Quarrata decisamente tosta che si porta a casa i due punti e aggancia i biancazzurri a quota 12 punti in classifica. Ferrara tocca anche il +7 nella ripresa ma non riesce a chiuderla, e l’overtime premia i padroni di casa (89-84). I. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

