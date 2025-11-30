Actv torna nuovamente in servizio la motonave Eraclea
Da qualche settimana la motonave Eraclea è rientrata nella disponibilità della flotta Actv, dopo le lavorazioni eseguite internamente dal cantiere navale di Pellestrina Tra gli interventi più rilevanti, la completa revisione e aggiornamento degli apparati motore, oltre alla messa in opera delle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
#avviso #polizialocale ?La Centrale Operativa della Polizia locale segnala interruzioni della fornitura di energia elettrica in zona San Marco e al Lido in zona Santa Maria Elisabetta.
Actv: manca personale, servizio di navigazione a rischio - L'emergenza del personale, con carenza di figure strategiche per la navigazione, e crisi dei trasporti.