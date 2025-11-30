ABBONATI A DAYITALIANEWS Chiusura temporanea disposta dalla Questura. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per 7 giorni dell’attività di un bar situato ad Acireale, ritenuto un abituale ritrovo di persone con precedenti penali. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Catania secondo quanto previsto dall’ art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Controlli e accertamenti. La notifica della sospensione è stata effettuata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, nell’ambito dei regolari controlli a bar, pub e esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, volti a garantire ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acireale, troppi pregiudicati frequentano il bar: il Questore sospende l’attività