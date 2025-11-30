Acilia il proprietario di casa muore e i ladri gli svaligiano casa
Sono entrati in casa di un uomo che era morto pochi giorni prima. Speravano di mettere a segno un colpo sicuro, in una delle zone residenziali di Acilia, invece i carabinieri della compagnia di Ostia li hanno bloccati. A finire in manette tre italiani di 69, 52 e 46 anni, gravemente indiziati di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
