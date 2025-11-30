A distanza di pochi giorni dall’approvazione del Consiglio provinciale di Lucca della delibera relativa agli accorpamenti degli istituti scolastici del territorio per il 2026-2027, il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, ha firmato la costituzione in giudizio ad adiuvandum del ricorso presentato dalla Regione Toscana al Presidente della Repubblica contro il decreto 1242025. Un ricorso che, sostanzialmente, contesta i dati applicati dal Ministero dell’istruzione e del merito che si baserebbero su proiezioni che non corrisponderebbero alla realtà, sconfessando precedenti provvedimenti dell’esecutivo, che riconoscevano la necessità di procedere a un dimensionamento della rete facendo riferimento alla popolazione scolastica effettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accorpamenti scolastici. Il presidente Pierucci firma il ricorso straordinario al Presidente Mattarella