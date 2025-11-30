Accoglienza e inclusione | nuovo progetto di Refugees Welcome Italia e Ohana

Nasce a Novara una nuova collaborazione dedicata all’accoglienza e all’inclusione. Il gruppo territoriale di Refugees Welcome Italia, di recente costituzione, e Ohana, realtà ormai da anni attiva sul territorio novarese, uniscono le forze per costruire legami e promuovere una comunità più aperta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

