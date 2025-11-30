La tifoseria viareggina presente allo stadio dei Pini ieri al triplice fischio ha apertamente contestato la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza delle zebre. Poi successivamente c’è stato pure un secondo confronto, in zona uscita del tunnel degli spogliatoi lato sud, decisamente molto più acceso (con le cancellate a far da divisorio) in cui sono volate parole grosse. e anche uno spintone all’indirizzo dell’attaccante viareggino Elia Galligani, che certo non l’ha presa bene. La Viareggio Ultras si è fatta sentire con i giocatori e la società (. presente al vivace scontro verbale anche Davide Lippi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acceso confronto con gli Ultras. Vola anche una spinta a Galligani