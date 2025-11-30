Accendiamo i riflettori su chi si ispira al terrorismo di Hezbollah L’opinione di Mayer
Uno dei protagonisti della manifestazione di ieri a Genova è stato Thiago Ávila, giovane attivista brasiliano già noto alle cronache per il ruolo di primo piano assunto nella Global Flotilla. Ávila ha dichiarato pubblicamente di ispirarsi all’ideologia del movimento terroristico libanese Hezbollah, e in particolare al suo leader. Ha inoltre preso parte ai funerali di Hassan Nasrallah. La libertà di esprimere e di manifestare le proprie idee a 360 gradi è sacra, come sottolinea Aryeh Neier, fondatore di Human Rights Watch, nel suo celebre libro del 1979 Defending My Enemy, recentemente ripubblicato. 🔗 Leggi su Formiche.net
