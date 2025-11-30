Abbracciati e rapinati da due trans sudamericane all’uscita dalla discoteca

Notte agitata in viale Principe di Piemonte a Miramare. Verso le 3 di ieri gli agenti del nucleo ’Falchi’ della polizia locale di Rimini hanno arrestato due transessuali peruviane, entrambe 41enni, accusate di furto aggravato ai danni di due giovani cesenati. I fatti si sono consumati nel giro di pochi minuti, in una zona della città frequentata fino a tarda ora. I due ragazzi, entrambi 22enni, erano appena usciti da una discoteca quando sono stati avvicinati dalle due straniere. Un approccio inizialmente amichevole, fatto di chiacchiere e sorrisi. Le due si sono avvicinate sempre di più, finendo per abbracciare i ragazzi e prenderli sotto braccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

