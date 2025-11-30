A2 la Fortitudo in campo mercoledì ad Avellino | Caja cerca di far rifiatare un gruppo stanco Effe weekend per ricaricare le pile Mazzola e Imbrò restano un rebus

Fine settimana di fiato tirato per la Fortitudo di coach Attilio Caja, in vista del recupero della quindicesima giornata di A2 sulle doghe del Pala Del Mauro di Avellino, dove i biancoblù saranno di scena mercoledì sera alle 20,30 con le pile rialimentate a dovere. Sulla carta, a cinque giornate dal giro di boa del campionato (il girone d’andata terminerà per tutti il 28 dicembre alle 18, con la Effe impegnata a Rieti), è forse uno dei turni più intricati per via degli incroci e dei possibili avvicendamenti ai piani alti. Questo perché Verona, seconda a +2 sul gruppo al terzo posto dove Bologna è capofila per via della classifica avulsa (a quota 18 punti ci sono Fortitudo, Livorno, Rieti e Brindisi ), oggi alle 18 se la vedrà a Livorno contro la quarta della classe, mentre Rieti ospiterà Brindisi nel recupero del 17 dicembre alle 21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

