A2 basket femminile Domina l’Halley Thunder Trieste è senza scampo

30 nov 2025

Matelica 71 Trieste 46 HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 8, Cabrini 2, Bacchini 9, Chiovato 5, Battellini, Gramaccioni 7, Zamparini 2, Lo Russo, Bonvecchio 9, Lizzi 8, Offor 11, Pilakouta 10. All. Matassini. FUTUROSA TRIESTE. Visintin, Maza 14, Donato 13, Katshitshi 2, Divo 2, Miccoli 8, Srot 6, Bazzara 1, Cressati, Ravalico. All. Mura. Arbitri: Rosato e Cieri. Parziali: 18-12, 17-9, 18-10, 18-15. La formazione matelicese torna a giocare in casa dopo tre settimane e coglie la settima vittoria in altrettante gare disputate, consolidando così il primo posto in classifica. È la striscia più lunga di successi consecutivi ottenuti dalla Halley Thunder nella sua avventura in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

