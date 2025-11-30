A Verstappen il Gp del Qatar Norris quarto e il titolo si deciderà ad Abu Dhabi
Max Verstappen su Red Bull si aggiudica il Gp del Qatar di Formula 1 e riapre la corsa al titolo del circo automobilistico. Lando Norris su McLaren si classifica infatti solo quarto e dovrà combattere nel Gp di Abu Dhabi per il titolo che oggi sarebbe stato suo se avesse chiuso almeno terzo. Il podio viene completato dall'altra McLaren, guidata da Oscar Piastri, terzo posto per la Williams di Carlos Sainz. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono all'ottavo e dodicesimo posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
F1, GP Qatar: vince Verstappen davanti a Piastri, quarto Norris. Mondiale ancora aperto Segui tutte le news su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/motori-formula-uno-f1-losail-qatar-pole-sprint-gara-piastri-norris-verstappen-russell-leclerc-ha - facebook.com Vai su Facebook
Norris, in Qatar match ball per il Titolo. Ma Piastri e Verstappen ci sperano ancora Vai su X
F1. Verstappen vince il Gran Premio del Qatar 2025! Piastri e Norris rimandano il titolo ad Abu Dhabi - Dalla pole scatterà Oscar Piastri ma al suo fianco ci sarà Lando Norris che si gioca il primo match point al titolo mondiale. Scrive automoto.it
F1, Gp Qatar 2025: vince Verstappen su Piastri, Norris quarto - Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. lapresse.it scrive
A Verstappen il Gp del Qatar, Norris quarto e il titolo di deciderà ad Abu Dhabi - Max Verstappen su Red Bull si aggiudica il Gp del Qatar di Formula 1 e riapre la corsa al titolo del circo automobilistico. Riporta iltempo.it