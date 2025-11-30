A San Giovanni Rotondo si scopre l' albero dell' inclusione dedicato ai disabili che vivono nei luoghi di guerra

Foggiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si terrà il 3 dicembre, a San Giovanni Rotondo l'associazione ‘Il Mondo che vorrei’, in collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni di volontariato, i centri di riabilitazione, le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

san giovanni rotondo scopre“GenerAzioni alla Pari”: all’ITET Di Maggio di San Giovanni Rotondo l’iniziativa sull’educazione finanziaria - Presso l’ITET “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo l’evento “GenerAzioni alla Pari con Economia in azione'' ... Riporta foggiacittaaperta.it

san giovanni rotondo scopreSan Giovanni Rotondo: scioglimento del consiglio comunale Le firme della maggioranza dei consiglieri - Così, ieri, è finito il mandato amministrativo a San Giovanni Rotondo ... Secondo noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: San Giovanni Rotondo Scopre