A San Giovanni Rotondo si scopre l' albero dell' inclusione dedicato ai disabili che vivono nei luoghi di guerra
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si terrà il 3 dicembre, a San Giovanni Rotondo l'associazione ‘Il Mondo che vorrei’, in collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni di volontariato, i centri di riabilitazione, le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
