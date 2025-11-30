A Ravenna torna la magia del Natale festa per l’accensione in piazza del grande albero

A Ravenna è tornata la magia del Natale. Dopo l’accensione delle luminarie del 22 novembre scorso, nella giornata di domenica (30 novembre) è stata la volta del grande albero. Alle 17, alla presenza del sindaco del Comune di Ravenna Alessandro Barattoni e della sindaca del Comune di Andalo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it