Da sempre il suo corpo si muove sul ritmo della musica e dei suoi pensieri. Ma la sua vena artistica adesso ha trovato una nuova strada, quella della scrittura, diventando autrice della sua prima raccolta poetica «Trilogia della Fame». Camilla Melani, da pochi giorni trentenne, oggi fa la ballerina professionista in diverse compagnie francesi, è insegnante e coreografa, e viaggia in Europa e oltre per i suoi progetti artistici. Ha iniziato a studiare danza a Pistoia da giovanissima e, dopo essersi diplomata, è partita per Parigi dove ha continuato la sua formazione terminata poi a Palamos, in Spagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A passi di danza e poesia. Camilla, l'opera di esordio