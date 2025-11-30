A Oleggio una nuova casa pronta per ospitare donne vittime di violenza

Un nuovo appartamento per le donne vittime di violenza è disponibile a Oleggio. Un secondo sì, perché il primo, un bilocale, è stato reso disponibile nello scorso febbraio 2025. Grazie alla collaborazione tra il Comune e la cooperativa Irene, titolare del centro antiviolenza, esiste ora una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

