A Oleggio una nuova casa pronta per ospitare donne vittime di violenza

Un nuovo appartamento per le donne vittime di violenza è disponibile a Oleggio. Un secondo sì, perché il primo, un bilocale, è stato reso disponibile nello scorso febbraio 2025. Grazie alla collaborazione tra il Comune e la cooperativa Irene, titolare del centro antiviolenza, esiste ora una.

