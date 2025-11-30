’A nero’ le televendite Qvc Licenziamenti confermati È sciopero negli studios

Qvc non ritira i licenziamenti delle conduttrici, agli studios di Brugherio scatta lo sciopero. "Dopo decenni di onorato servizio, ai volti noti della televisione non viene data altra scelta", commentano con amarezza i sindacati. Il presidio è per il 3 dicembre, mercoledì. L’azienda delle televendite non arretra "sul benservito alle quattro presentatrici rimaste le sole dipendenti, gli altri colleghi sono ormai partite Iva". "Tavolo superfluo, Rsu ininfluente dal punto di vista normativo", Daniele Bonanno (Fistel-Cisl) e Massimiliano Pavan (Slc-Cgil) riferiscono le parole della controparte sulla trattativa: "Semplicemente inaccettabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ’A nero’ le televendite Qvc. Licenziamenti confermati. È sciopero negli studios

Altre letture consigliate

Un giorno in Qvc, il regno delle televendite dove si vive in diretta: «Abbiamo lanciato 1.800 prodotti sconosciuti. Ferragni e Mastrota? Non ci interessano» - E in cui, nei quattro che mancano all’appello, succede di tutto: le case (e le cose) passano dal giorno alla notte; uno staff sparisce e un altro compare; ... Riporta milano.corriere.it

Qvc, la sede italiana del colosso delle televendite: «Da noi va in onda l'esperto del prodotto. Mastrota? È un venditore, noi puntiamo su altro» - A Brugherio, in provincia di Monza, si trova il quartier generale italiano della Qvc, azienda americana tra le più importanti nel settore del video commerce. Da leggo.it