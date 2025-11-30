A Natale volare verso il sud Italia costa 10 volte di più | Tornare in famiglia è diventato un lusso
Allarme delle associazioni dei consumatori per i rincari esorbitanti dei prezzi dei voli dal nord verso sud per il periodo natalizio. "C'è il paradosso che per volare da Milano verso Catania conviene fare scalo a Varsavia" denunciano le associazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
?A Natale regala emozioni vere! Non c'è dono migliore che volare con la fantasia e vivere momenti indimenticabili... andando a teatro Regala un abbonamento alla nostra 36ª Stagione di Prosa: un viaggio tra storie, emozioni e magia sul palcoscenico. - facebook.com Vai su Facebook
A Natale volare verso il sud Italia costa 10 volte di più: “Tornare in famiglia è diventato un lusso” - Allarme delle associazioni dei consumatori per i rincari esorbitanti dei prezzi dei voli dal nord verso sud per il periodo natalizio ... Come scrive fanpage.it
Voli in Italia, a Natale prezzi in aumento (fino a 800 euro): ecco le tariffe e tutte le destinazioni - voli in Italia, fenomeno ben noto ai cittadini che si spostano da nord a sud della ... Si legge su msn.com
Natale, torna il caro voli: per le isole prezzi fino a oltre 500 euro (+50%). Si risparmia solo con scalo all'estero - voli, che coinvolge in primis le compagnie cosiddette "low cost", con più voli e tratte. Da ilmessaggero.it