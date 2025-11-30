A Music&Wine il Duo Maddonni

GROSSETO Attesissimo evento conclusivo dei Concerti del Granduca e del 35° Festival Music&Wine, oggi dalle 17,30 quando sul palco della sala Azzurra dell’Hotel Granduca di Grosseto salirà il rinomato Duo Maddonni formato da Flavio Maddonni al violino e Antonino Maddonni alla chitarra con un programma accattivante che guiderà la fantasia degli ascoltatori dal porto di Genova fino al golfo di Napoli per poi approdare a quello di Buenos Aires in Argentina. Un formidabile duo dalla carriera ultradecennale, quello dei fratelli Maddonni, unito ad un programma piacevolmente interessante saranno quindi gli elementi che renderanno anche l’ultimo dei concerti 2025 del Festival sicuramente da non perdere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

