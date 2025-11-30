A Gaza 70mila morti da inizio guerra Le ultime vittime dell’Idf | due fratellini che raccoglievano legna da ardere
Si chiamavano Fadi e Goma Abu Assi. Sono due fratellini di 8 e 11 anni (1o e 12 secondo altre fonti) le ultime vittime degli attacchi a Gaza. Nonostante il cessate il fuoco, infatti, dal 10 ottobre sono stati uccisi 354 palestinesi. Oltre 70mila quelli morti in due anni di conflitto, secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità legate ad Hamas. Il piano di pace di Donald Trump non riesce ancora a progredire verso la fase successiva. Anche per questo migliaia di persone sono scese in piazza a Roma, all’indomani dello sciopero generale, “contro l’economia di guerra e per la Palestina libera”. I due fratellini, Fadi e Goma, sono stati colpiti a est di Khan Yunis da un drone israeliano mentre “raccoglievano legna da ardere” affinché il papà, bloccato su una sedia a rotelle da gravi ferite alle gambe, “potesse accendere un fuoco” in un territorio reso ancor più inospitale e umido dalle piogge dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
