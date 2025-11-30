A Foggia prende casa ' Remigrazione e Riconquista' la rete dei patrioti che grida all' invasione dei migranti
Il 29 novembre - presso l'Hotel Atleti di Foggia - alla presenza del consigliere regionale uscente in quota Lega Joseph Splendido e del consigliere comunale esponente dei Fratelli d'Italia Luigi Fusco, è stata presentata la rete dei patrioti di ‘Remigrazione e riconquista’, primissimo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Quando nacque contava 36 aziende, oggi ve ne sono più di 1.000 sparse su 400mila metri quadrati: oggi, #30novembre 1976, prende corpo il Villaggio degli Artigiani di #Foggia . #AccaddeOggi . Vai su X
Sabato 6 dicembre ? Seconda giornata allo Slow Park Foggia all’insegna di atmosfere natalizie magiche e tanta musica che accompagna la serata. Il programma prende vita così: 12:00 Show cooking 19:00 Carmine De Rosa con "Il cantastorie di Natal - facebook.com Vai su Facebook