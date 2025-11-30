A Foggia prende casa ' Remigrazione e Riconquista' la rete dei patrioti che grida all' invasione dei migranti

Foggiatoday.it | 30 nov 2025

Il 29 novembre - presso l'Hotel Atleti di Foggia - alla presenza del consigliere regionale uscente in quota Lega Joseph Splendido e del consigliere comunale esponente dei Fratelli d'Italia Luigi Fusco, è stata presentata la rete dei patrioti di ‘Remigrazione e riconquista’, primissimo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

