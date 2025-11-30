A Cologno la beneficenza impenna con i bikers | più di 40mila euro donati a 21 associazioni del territorio
Cologno. Si è conclusa sabato 29 novembre la 28ª edizione di Festa Bikers con la consegna ufficiale delle donazioni a 21 associazioni no profit del territorio. Il totale devoluto ammonta a 40.200 euro, frutto dell’impegno di motociclisti e volontari che hanno preso parte all’evento dal 19 al 24 agosto. Tra i beneficiari figura l’Associazione Cure Palliative OdV-Ets di Bergamo, che assiste persone fragili in fase di fine vita. “I Bikers di Cologno al Serio – ha dichiarato la presidente Aurora Minetti – sono questo per noi: una straordinaria comunità capace di mettersi in cammino con il cuore, senza confini e con orizzonti immensi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
