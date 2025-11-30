A Chieti la presentazione del volume di liriche di Italo Radoccia Riflessi dell’anima

Chietitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà presentato sabato 6 dicembre, alle 11, nel Piccolo teatro dello Scalo, a Chieti, il volume di liriche di Italo Radoccia, “Riflessi dellanima”, con l'organizzazione di Marco Di Paolo e dell'associazione culturale Il Canovaccio.Gli interventi dei relatori Massimo Pasqualone e Americo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

