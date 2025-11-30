A che ora lo sci di fondo oggi in tv 20 km Ruka 2025 | programma tv streaming italiani in gara
Tempo di 20 km a tecnica libera in quel di Ruka per chiudere la prima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. Questa volta si va per la mass start, con i soliti, chiari favoriti che sono i norvegesi (in particolare uno ben preciso). C’è però un ma abbastanza pesante. Il ma riguarda il fatto che, almeno sulle nevi finlandesi, c’è sempre un rivale in più per Johannes Hoesflot Klaebo. Questi porta il nome di Iivo Niskanen, che da sempre in casa costituisce un pericolo su tutta la linea. Buona la presenza italiana, certamente non per la vittoria, sicuramente per un buon piazzamento per cercare di avviare bene un percorso che forzatamente troverà il culmine alle Olimpiadi di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
