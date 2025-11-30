A che ora Lituania-Italia oggi Qualificazioni Mondiali basket 2027 | programma tv streaming
Sembra già una di quelle partite con un carico importantissimo, e in effetti lo è: l’Italia va a Klaipeda, in Lituania, dopo aver subito una brutta sconfitta all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027, contro l’Islanda a Tortona. E ha bisogno di una spinta in più. Ci sarà l’impiego di Nico Mannion, che l’Olimpia Milano ha lasciato andare verso i territori azzurri, e ci sarà attorno a lui praticamente lo stesso roster che ha disputato la partita d’esordio. Urge, per gli uomini di Banchi, cambiare rotta contro una Lituania che, contro la Gran Bretagna ha rischiato tantissimo (ma i numeri di Ignas Sargiunas hanno fatto, letteralmente, il giro del mondo). 🔗 Leggi su Oasport.it
