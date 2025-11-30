A che ora la F1 in tv oggi GP Qatar 2025 | programma gara streaming differita TV8
Oggi, domenica 30 novembre, andrà in scena il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Lusail, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 17.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 17.00 Dalla pole-position scatterà Oscar Piastri. L’australiano, con la sua McLaren, è stato un po’ il dominatore di questo fine-settimana, conquistando le due pole (Sprint+GP) e aggiudicandosi la Sprint Race. 🔗 Leggi su Oasport.it
