A che ora il biathlon oggi in tv staffette Oestersund 2025 | programma 30 novembre tv startlist streaming
Oggi, domenica 30 novembre, seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund (Svezia), l’Opening della pratica con carabina e sci stretti prevederà ancora le staffette dopo che ieri le prove a squadre delle donne e degli uomini hanno tenuto banco. Lo schedule prevede, infatti, la disputa della single-mixed relay e della staffetta mista. Ad aprire le danze sarà la gara delle coppie (uomodonna) ad alternarsi, cercando di massimizzare la propria prestazione. L’Italia sarà rappresentata da Patrick Braunhofer e da Hannah Auchentaller, convincenti per quanto fatto ieri nel day-1 del massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
