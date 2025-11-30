Oggi, domenica 30 novembre, seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund (Svezia), l’Opening della pratica con carabina e sci stretti prevederà ancora le staffette dopo che ieri le prove a squadre delle donne e degli uomini hanno tenuto banco. Lo schedule prevede, infatti, la disputa della single-mixed relay e della staffetta mista. Ad aprire le danze sarà la gara delle coppie (uomodonna) ad alternarsi, cercando di massimizzare la propria prestazione. L’Italia sarà rappresentata da Patrick Braunhofer e da Hannah Auchentaller, convincenti per quanto fatto ieri nel day-1 del massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora il biathlon oggi in tv, staffette Oestersund 2025: programma 30 novembre, tv, startlist, streaming