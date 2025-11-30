A che ora gli sport invernali oggi | orari domenica 30 novembre calendario gare tv streaming
Oggi, domenica 30 novembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, lo sci di fondo, la combinata nordica, il bob e lo short track, e di Coppa del Mondo junior per lo speed skating. LA DIRETTA LIVE DELLA 20 KM MASS START TL DI SCI DI FONDO ALLE 10.00 E ALLE 11.45 Proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 16.40 si terrà la staffetta mista, con gli uomini a precedere le frazioni delle donne: l’Italia schiererà Tommaso Giacomel in apertura, Lukas Hofer in seconda frazione, Dorothea Wierer nel terzo segmento e Lisa Vittozzi in chiusura. 🔗 Leggi su Oasport.it
