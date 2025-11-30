A che cosa servono le Regioni?
Le elezioni regionali recenti hanno portato l’astensione al 60%. Al fondo sta una crescente mancanza di fiducia nella capacità di governare e di “usare” le istituzioni per tutti i cittadini. Il sospetto è che le Regioni siano diventate enti inutili e sempre più costosi. A chi le guarda oggi, esse appaiono come enormi centri di distribuzione di fondi statali. La sola differenza tra le Regioni, in particolare tra quelle del Nord e quelle del Sud, sembra consistere nella maggiore o minore efficienzaefficacia della distribuzione del denaro: più rigorosa al Nord, assai meno al Sud, con gradazioni diverse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
