A Bologna si è appena concluso il primo ciclo del Baes la laurea triennale congiunta in Studi Europei nata in alleanza con Madrid Cracovia e Leuven E non è l' unica possibilità per ragazzi che sognano di lavorare nelle istituzioni o nel no profit a Bruxelles Vediamo quali sono le lauree migliori

«V orrei contribuire alla costruzione di un'Europa giusta, sostenibile e più aperta al dialogo di quanto lo sia oggi. Ho avuto il privilegio di partecipare a un corso molto innovativo, e ne sono orgogliosa». Ilaria Mekshaj è tra i primi 160 studenti laureati del Baes (Bachelor of Arts in European Studies ), la triennale congiunta in Studi Europei rilasciata dall' Università di Bologna insieme all'Universidad Complutense di Madrid,la Jagiellonian University di Cracovia e la KU di Leuven. La cerimonia di laurea si è svolta qualche settimana fa a Madrid (nel 2026 sarà in Italia) e,ricorda commossa Ilaria, «è stata imponente, è durata tre ore e alla fine c'era anche l'aperitivo!».

