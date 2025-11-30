A 77 anni si perde dopo una cena resta senza benzina e rimane bloccata nell' auto al freddo alle 3 di notte Task force per ritrovarla | Ora sta bene

MORSANO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Si mette al volante dopo una cena per tornare a casa ma si perde, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto, al freddo, per tutta la notte.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - A 77 anni si perde dopo una cena, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto al freddo alle 3 di notte. Task force per ritrovarla: «Ora sta bene»

