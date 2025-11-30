A 19 anni è già insegnante di ruolo Ernesto sale in cattedra dopo il concorso | Qualche volta mi scambiano per alunno ci sta

Orizzontescuola.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il diploma nel 2024 all’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri (SA), con il massimo dei voti, aveva già le idee chiare: partecipare al concorso per diventare insegnante tecnico pratico nelle scuole superiori. A 19 anni molti ragazzi stanno ancora cercando di capire quale percorso intraprendere dopo il diploma. Ernesto Fedele, invece, la sua strada l’aveva già individuata: l’insegnamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 19 Anni 232 Gi224