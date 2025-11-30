A 19 anni è già insegnante di ruolo Ernesto sale in cattedra dopo il concorso | Qualche volta mi scambiano per alunno ci sta
Dopo il diploma nel 2024 all’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri (SA), con il massimo dei voti, aveva già le idee chiare: partecipare al concorso per diventare insegnante tecnico pratico nelle scuole superiori. A 19 anni molti ragazzi stanno ancora cercando di capire quale percorso intraprendere dopo il diploma. Ernesto Fedele, invece, la sua strada l’aveva già individuata: l’insegnamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
