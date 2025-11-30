88 frequenze con Antonella Carone apre Diversamente Comici

Baritoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via domenica 30 novembre alle ore 19:00 con 88 Frequenze – spettacolo interpretato da Antonella Carone per la regia di Giulia Sangiorgio – la nuova stagione del Teatro Fava di Modugno quest’anno intitolata Diversamente Comici - Terzo Cambi@mento (direzione artistica di Michele Bia). Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: 88 Frequenze Antonella Carone