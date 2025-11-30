88 frequenze con Antonella Carone apre Diversamente Comici
Al via domenica 30 novembre alle ore 19:00 con 88 Frequenze – spettacolo interpretato da Antonella Carone per la regia di Giulia Sangiorgio – la nuova stagione del Teatro Fava di Modugno quest’anno intitolata Diversamente Comici - Terzo Cambi@mento (direzione artistica di Michele Bia). Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Antonella Carone. . 88 torna in scena e apre la stagione del Teatro “G.Fava” di Modugno! Domenica 30 novembre, h.19 fino a esaurimento posti! Lo spettacolo, scritto da Eliana Rotella, con la regia della mia - facebook.com Vai su Facebook